О II олимпиаде по информатике

Технологическая образовательная платформа Яндекс Учебник приглашает учеников

6­11-х классов принять участие в II олимпиаде по информатике. Она состоит из двух туров

и пройдёт онлайн с 9 февраля по 8 апреля.

Олимпиада включена в перечень

Министерства просвещения Российской Федерации на 2022­-2023 учебный год. Участие

бесплатное, присоединиться можно до окончания первого тура, 6 марта 2023 года, по

ссылке: https://education.yandex.ru/olymp/inf2023

Зачем олимпиада участникам

Олимпиада мотивирует изучать программирование даже тех детей, которые ранее не углублялись в него. В интерактивной форме школьники учатся использовать математику для решения нестандартных задач, программируют несложные команды для роботов и применяют на практике такие навыки, как логика, тестирование, алгоритмическоемышление, декомпозиция и геометрическая интуиция. Таким образом даже не знакомые с IT подростки смогут понять, насколько им подходит эта сфера.

Преподавателям проведение олимпиады поможет разнообразить программу и

повысить вовлечённость в учебный процесс.

Как проходит олимпиада

Олимпиада проходит онлайн и состоит из двух туров: познавательного и соревновательного.

Первый тур: 9 февраля — 6 марта.

В первом туре школьников ждут задания из трёх блоков. По сюжету ученики попадают

в IT-лабораторию, где им нужно решить логические задачи, запрограммировать робота и написать код на Python. Для решения первой группы заданий не требуются углубленные знания по информатике, но предстоит разобраться в вопросах, выходящих за рамки

обычной школьной программы. Во второй части школьники будут разрабатывать команды для ровера из готовых блоков, а в третьей — напишут собственную программу.

По каждой теме первого тура доступны обучающие видео, а потому в олимпиаде

могут принять участие даже дети, которые только начали изучать информатику и еще не

имеют опыта в программировании.

Второй тур: 18 марта — 8 апреля.

Во второй тур — хакатон с Алисой — проходят участники, показавшие лучшие

результаты на первом этапе. Ученики объединятся в команды, чтобы создать навыки для голосового помощника.

За три недели участники разработают дополнительные модули, расширяющие

стандартные возможности Алисы. Они пройдут через все этапы создания продукта:

исследование идеи, написание сценария, разработку навыка, тестирование и публикацию в каталоге. Эксперты команды Яндекс Диалогов и методисты Яндекс Учебника проведут для участников лекции и дадут обратную связь по созданным навыкам.

Победители будут выбраны из команд, чьи модули пройдут модерацию и будут опубликованы в каталоге Алисы, где их смогут увидеть более 45 млн пользователей сервиса.

Призы и сертификаты участникам

Для лучших команд пройдет церемония награждения, на которой они смогут в

неформальной обстановке пообщаться с разработчиками и руководителями Яндекса

онлайн и получить ценные призы: Яндекс Станции Макс или Мини 2, подписки Яндекс Плюс и сувениры от Учебника.

Школьники, занявшие призовые места во втором туре олимпиады, получат от 2 до 15

баллов от партнёра олимпиады, конкурса «Талант НТО» Кружкового движения НТИ, в трёх

компетенциях: программирование на Python, исследовательская деятельность и

искусственный интеллект. Баллы, полученные за участие в олимпиаде Яндекс Учебника и

других партнёрских активностях конкурса, школьники смогут перевести во вступительные

баллы в НИУ ВШЭ, Университет МИСиС, СПбГУ, СПбГПУ, ИТМО, ДВФУ и других вузах.

Подробные условия — на сайте: https://talent.ntcontest.ru.

Всех участников ждут именные сертификаты о прохождении олимпиады, а их

учителей — благодарственные письма.

Как принять участие

Если у учителя и его учеников уже есть доступ к платформе Яндекс Учебник, то им

достаточно зайти на сайт олимпиады https://education.yandex.ru/olymp/inf2023 под своими учётными записями и приступить к решению задач.

Если у учителя и учеников нет доступа к Яндекс Учебнику, то преподавателю нужно

зарегистрироваться на сайте олимпиады https://education.yandex.ru/olymp/inf2023,

добавить класс, учеников и раздать детям логины и пароли для входа. После этого

школьники смогут приступить к участию в олимпиаде.

С полным пакетом документов можно ознакомиться по ссылке:

https://disk.yandex.ru/d/CKpo8EPsCyKZYw

Просим вас проинформировать учителей и родителей учеников о проведении

бесплатной онлайн-олимпиады по информатике от Яндекс Учебника для 6­11-х классов и рекомендовать принять в ней участие, а также разместить информацию о проведении олимпиады на сайте школы и повесить распечатанные плакаты. Необходимые материалы

размещены по ссылке выше.