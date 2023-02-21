О II олимпиаде по информатике

Технологическая образовательная платформа Яндекс Учебник приглашает учеников
611-х классов принять участие в II олимпиаде по информатике. Она состоит из двух туров
и пройдёт онлайн с 9 февраля по 8 апреля.
Олимпиада включена в перечень
Министерства просвещения Российской Федерации на 2022-2023 учебный год. Участие
бесплатное, присоединиться можно до окончания первого тура, 6 марта 2023 года, по
ссылке: https://education.yandex.ru/olymp/inf2023
Зачем олимпиада участникам
Олимпиада мотивирует изучать программирование даже тех детей, которые ранее не углублялись в него. В интерактивной форме школьники учатся использовать математику для решения нестандартных задач, программируют несложные команды для роботов и применяют на практике такие навыки, как логика, тестирование, алгоритмическоемышление, декомпозиция и геометрическая интуиция. Таким образом даже не знакомые с IT подростки смогут понять, насколько им подходит эта сфера.
Преподавателям проведение олимпиады поможет разнообразить программу и
повысить вовлечённость в учебный процесс.
Как проходит олимпиада
Олимпиада проходит онлайн и состоит из двух туров: познавательного и соревновательного.
Первый тур: 9 февраля — 6 марта.
В первом туре школьников ждут задания из трёх блоков. По сюжету ученики попадают
в IT-лабораторию, где им нужно решить логические задачи, запрограммировать робота и написать код на Python. Для решения первой группы заданий не требуются углубленные знания по информатике, но предстоит разобраться в вопросах, выходящих за рамки
обычной школьной программы. Во второй части школьники будут разрабатывать команды для ровера из готовых блоков, а в третьей — напишут собственную программу.
По каждой теме первого тура доступны обучающие видео, а потому в олимпиаде
могут принять участие даже дети, которые только начали изучать информатику и еще не
имеют опыта в программировании.
Второй тур: 18 марта — 8 апреля.
Во второй тур — хакатон с Алисой — проходят участники, показавшие лучшие
результаты на первом этапе. Ученики объединятся в команды, чтобы создать навыки для голосового помощника.
За три недели участники разработают дополнительные модули, расширяющие
стандартные возможности Алисы. Они пройдут через все этапы создания продукта:
исследование идеи, написание сценария, разработку навыка, тестирование и публикацию в каталоге. Эксперты команды Яндекс Диалогов и методисты Яндекс Учебника проведут для участников лекции и дадут обратную связь по созданным навыкам.
Победители будут выбраны из команд, чьи модули пройдут модерацию и будут опубликованы в каталоге Алисы, где их смогут увидеть более 45 млн пользователей сервиса.
Призы и сертификаты участникам
Для лучших команд пройдет церемония награждения, на которой они смогут в
неформальной обстановке пообщаться с разработчиками и руководителями Яндекса
онлайн и получить ценные призы: Яндекс Станции Макс или Мини 2, подписки Яндекс Плюс и сувениры от Учебника.
Школьники, занявшие призовые места во втором туре олимпиады, получат от 2 до 15
баллов от партнёра олимпиады, конкурса «Талант НТО» Кружкового движения НТИ, в трёх
компетенциях: программирование на Python, исследовательская деятельность и
искусственный интеллект. Баллы, полученные за участие в олимпиаде Яндекс Учебника и
других партнёрских активностях конкурса, школьники смогут перевести во вступительные
баллы в НИУ ВШЭ, Университет МИСиС, СПбГУ, СПбГПУ, ИТМО, ДВФУ и других вузах.
Подробные условия — на сайте: https://talent.ntcontest.ru.
Всех участников ждут именные сертификаты о прохождении олимпиады, а их
учителей — благодарственные письма.
Как принять участие
Если у учителя и его учеников уже есть доступ к платформе Яндекс Учебник, то им
достаточно зайти на сайт олимпиады https://education.yandex.ru/olymp/inf2023 под своими учётными записями и приступить к решению задач.
Если у учителя и учеников нет доступа к Яндекс Учебнику, то преподавателю нужно
зарегистрироваться на сайте олимпиады https://education.yandex.ru/olymp/inf2023,
добавить класс, учеников и раздать детям логины и пароли для входа. После этого
школьники смогут приступить к участию в олимпиаде.
С полным пакетом документов можно ознакомиться по ссылке:
https://disk.yandex.ru/d/CKpo8EPsCyKZYw
Просим вас проинформировать учителей и родителей учеников о проведении
бесплатной онлайн-олимпиады по информатике от Яндекс Учебника для 611-х классов и рекомендовать принять в ней участие, а также разместить информацию о проведении олимпиады на сайте школы и повесить распечатанные плакаты. Необходимые материалы
размещены по ссылке выше.