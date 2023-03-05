О ХIII Всероссийском фестивале-конкурсе «Казачья застава»

Со 2 по 5 мая 2023 г. в городе Санкт-Петербург состоится XIII Всероссийский фестиваль-конкурс «Казачья застава». Мероприятие посвящёно 320-летию основания Санкт-Петербурга и 80-летию прорыва блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны (операция «Искра» 12-30.01.1943г.).

Основная цель мероприятия – патриотическое воспитание, формирование духовности на основе сохранения и популяризации традиционной культуры народов Российской Федерации и стран Ближнего Зарубежья.

Организаторы фестиваля: АНО «Центр патриотического воспитания и туризма «Зарница», Педагогический центр «Каникулы» при поддержке Общероссийской

общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество», Крестовоздвиженского казачьего собора г. Санкт-Петербурга.

В 2022 году в фестивале приняли участие представители 9 регионов Российской Федерации: Республик Алтай и Карелии, Иркутской, Ленинградской, Магаданской, Московской областей, Ставропольского края, городов Москва и Санкт-Петербург.

В программу фестиваля в 2023 г. входит конкурсная программа (возрастные категории от 3-80 лет); ознакомление с историческими и культурными памятниками Санкт-Петербурга: обзорная автобусная экскурсия по городу, экскурсия в Исаакиевский Собор, экскурсия по территории Петропавловской крепости и по Свято-Троицкой Александро-Невской Лавре, посещение Пискаревского мемориального комплекса, экскурсия в Государственный Эрмитаж, загородная экскурсия в Петергоф с прогулкой по Нижнему парку с фонтанами и экскурсией в Большой Петергофский Дворец и в один из малых музеев нижнего парка.

На фестиваль приглашаются творческие коллективы и солисты согласно номинациям: вокал (казачьи песни, народное, эстрадное, хоровое пение, авторская песня), хореография (народный танец, танцы народов мира, эстрадный танец, современный танец), инструменталисты, художественное слово, фольклор и представители декоративно-прикладного искусства.