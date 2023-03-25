О героях Каспийска и работе по гражданско-патриотическому воспитанию в СОШ №6 рассказала Инна Басова

В июле 2022 года Инна Басова вернулась с Украины на свою историческую Родину. В августе того же года она обратилась в Управление образования города Каспийск, откуда была направлена на работу в школу № 6 завучем по воспитательной работе.

«В МБОУ «COШ №6» доброжелательно отнеслись ко мне: директор, коллеги. Ученики данной школы очень толерантны, воспитаны в духе патриотизма, любви к своей родине, чтят свои обычаи и традиции различных народов. И это неспроста, ведь школа №6 гордо носит с 2007 г. имя Героя России Омарова Магомеда Омаровича, имеет свое лицо, слаженную результативную систему работы в образовании и воспитании обучающихся», — сказала Инна Басова.

Отметим, ежегодно учащиеся 3-х классов СОШ №6 вступают в детскую общественную организацию «Наследники Омарова». По инициативе главы Республики Дагестан Сергея Меликова в школе также создан Росгвардейский 8 «Ж» класс. Ребята являются участниками всех значимых мероприятий в городе.

Результативностью работы школы и семьи по гражданско-патриотическому воспитанию Инна Басова назвала выпускников, которые выполняют свой долг и являются участниками СВО: Энвер Набиев — Герой России; Александр Кондаков — дважды награждён «Орденом Мужества»; Раджабов Шаласу — награждён «Орденом Мужества»; Алиев Шамиль — награждён «Медалью Жукова»; Имранов Омар — награждён «Орденом Мужества».

«Мы все гордимся ими и нашим ученикам есть на кого равняться. Мы стараемся формировать у наших учеников активную гражданскую позицию. В школе активно работает Юнармейский отряд, Волонтерское движение. Ученики являются участниками всех городских и республиканских патриотических акций. Совет лидеров и Президент школы — большие помощники нам, педагогам, в организации воспитательной работы в школе», — отметила Басова и завершила своё выступление стихотворением народного Расула Гамзатова в исполнении на украинском и русском языках.