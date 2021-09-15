О футболе в Дагестане

В советское время считалось, что в футбол играют рабочие, и играют они в свободное от работы время. Позже выяснилось, что это не совсем так. Один из лучших футболистов Европы Олег Протасов занимался спортом профессионально и получал хорошие деньги. Так было со многими другими футболистами. В чем же разница между любительским и профессиональным футболом? Первые играют для души, а вторые зарабатывают деньги.

Что касается дагестанского футбола, здесь несколько организованных лиг, среди которых особо можно выделить чемпионат Дагестана по футболу (11х11), проводимый Федерацией футбола республики, Любительская футбольная лига (ЛФЛ) и Национальная футбольная лига (НФЛ). Две последние проводят турниры в формате 8 на 8. Команды, играющие в лигах, имеют игроков с хорошей школой. Кроме этих лиг есть и национальные, районные и сельские.

Любительский футбол в Дагестане жив и развивается. Кроме того, часто любителей приглашают в профессиональные клубы.