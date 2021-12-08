Вице-премьер Нюсрет Омаров принял участие в заседании Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Речь шла о том, что главным приоритетом государственной политики в области межбюджетных отношений должно быть повышение финансовой самодостаточности региональных бюджетов. Поддержка федерального центра позволит сократить межрегиональные различия в уровне и качестве жизни людей.

Средства, высвобождаемые в результате реструктуризации обязательств по бюджетным кредитам, могут направляться регионом на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Правительство вправе списать задолженность региона по бюджетным кредитам в объеме фактического поступления налоговых доходов в федеральный бюджет от реализации новых инвестиционных проектов.