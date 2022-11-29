Новый порядок государственной аккредитации ИТ-компаний и меры поддержки аккредитованных компаний

Минцифры России предоставляет государственную услугу по государственной аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий (далее соответственно – государственная аккредитация, ИТ-компании).
Государственная аккредитация позволяет ИТ-компаниям претендовать на получение мер государственной поддержки, в том числе предусмотренным Указом Президента Российской Федерации от 2 марта 2022 г. № 83.
Правительством Российской Федерации принято постановление от 30 сентября 2022 г. № 1729 (Постановление № 1729), утверждающее порядок государственной аккредитации ИТ-компаний. Государственная аккредитация позволяет ИТ-компаниям претендовать на получение мер государственной поддержки.
К указанным мерам поддержки относятся:
возможность уплачивать страховые взносы, применяя пониженные тарифы (6% на обязательное пенсионное страхование, 1,5% на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 0,1% на обязательное медицинское страхование), при соблюдении ИТ-компанией условия о доле доходов от ИТ-деятельности более 70%;
обнуление налога на прибыль в 2022-2024 годах при соблюдении ИТ-компанией условия о доле доходов от ИТ-деятельности более 70%;
предоставление льготной ипотеки по ставке до 5% годовых. Указанная мера поддержки доступна работникам аккредитованных ИТ-организаций в возрасте от 22 до 44 лет (включительно) со средним уровнем заработной платы от 100 тыс. рублей (до вычета НДФЛ) в месяц для муниципальных образований Российской Федерации, численность населения которых до 1 млн человек, от 150 тыс. рублей (до вычета НДФЛ) для городов, городов федерального значения Российской Федерации, численность населения которых 1 млн человек и более;
освобождение от проверок органов государственного и муниципального контроля, а также выездных налоговых проверок в 2022 – 2024 годах;
предоставление кредита организациям по льготной ставке от 1 до 5% годовых, а для аккредитованных ИТ-компаний по льготной ставке до 3% годовых, на реализацию проектов по разработке и (или) внедрению цифровых технологий на основе российских решений;
предоставление отсрочки от призыва на военную службу гражданам, работающим в аккредитованных ИТ-компаниях. Отсрочка предоставляется гражданам, имеющим высшее образование по специальностям из установленного перечня и работающим в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала очередного призыва. Вместе с тем указанное требование к стажу не предъявляется при условии заключения трудового договора с аккредитованной организацией не позднее одного года с даты окончания образовательной организации высшего образования или окончания обучения в научной организации;
предоставление отсрочки от частичной мобилизации для работников аккредитованных ИТ-компаний, имеющих высшее образование по специальностям, установленным Минцифры России;
упрощение процедур трудоустройства и получения вида на жительство для иностранных граждан, привлекаемых для работы в аккредитованные ИТ-компании.
Подтверждением наличия у ИТ-компании государственной аккредитации является запись в реестре аккредитованных ИТ-компаний (со статусом «Действует»).
Круг заявителей, которым предоставляется государственная услуга
По общему правилу организации вправе получить государственную аккредитацию, если:
основным видом экономической деятельности является один из видов, содержащихся в перечне видов экономической деятельности, предусмотренным Приложением № 1 к Постановлению № 1729;
средняя заработная плата работников не менее средней по стране или субъекту, в котором зарегистрирована организация;
доход от ИТ-деятельности более 30%;
на официальном сайте организации размещена информация об осуществляемой ИТ-деятельности.
В рамках упрощенного порядка получения государственной аккредитации требования к заработной плате не предъявляются при условии, что организация соответствует следующим критериям (помимо вышеперечисленных):
общий доход организации более 1 млн. рублей;
организация является правообладателем ПО, включенного в реестр российского ПО;
организация имеет доход от реализации прав на ПО, включенного в реестр российского ПО.
Организации, созданные менее чем за 3 года до подачи заявления на получение аккредитации (стартапы), могут получить государственную аккредитацию без подтверждения того, что 30% от доходов организации получены от деятельности в сфере ИТ, в случае если:
доход организации с момента ее создания составляет менее 1 млн рублей;
организация зарегистрирована в региональном реестре стартапов (при условии наличия его в субъекте РФ, где зарегистрирована организация).
Организации, претендующие на получение государственной аккредитации на момент подачи заявления должны подать согласие на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну, в ФНС России.
Инструкция о порядке заполнения и подачи согласия
Описание результата предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги является:
внесение записи об аккредитации организации в реестр аккредитованных ИТ-компаний;
аннулирование записи об аккредитации организации в реестре аккредитованных ИТ-компаний;
предоставление выписки из реестра аккредитованных ИТ-компаний.
Порядок и сроки предоставления государственной услуги
Услуга предоставляется с 10 октября 2022 г.
Сроки принятия решения:
о предоставлении государственной аккредитации организации ‑ в течение 15 рабочих дней;
об аннулировании государственной аккредитации организации ‑ в течение 15 рабочих дней;
об аннулировании государственной аккредитации в связи с отказом организации от государственной аккредитации (в течение 5 рабочих дней).
Выписка из реестра предоставляется в течение 1 рабочего дня. Государственная услуга предоставляется заявителю исключительно в электронной форме через ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (Единый портал).
Предоставление государственной услуги начинается с момента регистрации направленного в электронной форме посредством Единого портала заявления о предоставлении государственной услуги. При этом в «личном кабинете» заявителя на Едином портале в качестве статуса заявления должен отображаться статус «Заявление зарегистрировано».
Результат оказания услуги автоматически вносится в электронный реестр аккредитованных ИТ-компаний. Услуга «государственная аккредитация организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий» доступна на сайте федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
Основания для отказа в предоставлении государственной услуги
В аккредитации будет отказано в случаях, если:
организация не соответствует критериям, указанным в Положении;
организация с прямым или косвенным государственным участием не менее 50%;
организация является государственным органом, ГУП (МУП), государственной компанией, государственной корпорацией, публично-правовой компанией, государственным или муниципальным учреждением;
организация является кредитной, некредитной организацией, страховой организацией, оператором связи;
организация включена в перечень, утвержденный распоряжением ПРФ от 23 января 2003 г. № 91-р;
организация имеет налоговую задолженность более 3000 рублей;
руководитель организации имеет неснятую или непогашенную судимость;
организация не предоставила согласие на раскрытие налоговой тайны.
Процедуры подтверждения и проверки
Новым положением об аккредитации предусмотрено, что в отношении аккредитованных организаций ежегодно до 1 июля (начиная с 2023 года) будет проводиться процедура подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к аккредитованным ИТ-компаниям, в рамках которой организациям необходимо будет предоставлять сведения о доходах от деятельности в сфере информационных технологий. Минцифры России также может провести внеплановую проверку.
При этом требование к основному виду деятельности (согласно ОКВЭД) в отношении ранее аккредитованных организаций (до 1 июля 2022 г.) при проведении процедуры подтверждения и проверки не применяется.
Кроме того, при ежегодной проверке на соответствие будет проверяться только доля прямого государственного участия.
Компании с любым косвенным (форма участия через третьих лиц) государственным участием или прямым (государство напрямую участвует в капитале организации) государственным участием менее 50%, которые ранее уже были аккредитованы, сохранят свою аккредитацию и останутся в реестре.
Формы документов, необходимых для получения государственной услуги
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 1729 «Об утверждении Положения о государственной аккредитации российских организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий».
Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 8 октября 2022 г. № 766 «О перечне видов деятельности в области информационных технологий».
Формы документов, необходимых для получения государственной услуги, размещены в регистрационной форме на Едином портале.
Справка о доходах, полученных от деятельности в области информационных технологий;
справка о расходах (для казенных учреждений и автономных некоммерческих организаций);
согласие на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну;
Инструкция о порядке заполнения и подачи согласия:
справка об отсутствии судимости руководителя организации;
выписка из реестра стартапов (для организаций, образованных ранее чем за 3 года до подачи заявления).
Порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги
Информация по вопросам предоставления государственной услуги может быть получена заявителями:
в личном кабинете на Едином портале;
с использованием средств телефонной связи;
при обращении на электронную почту office@digital.gov.ru, приложив отсканированные документы с подписью руководителя и печатью организации.
При обращении заявителя по телефону специалист сообщает свои фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, дает разъяснения по вопросам предоставления государственной услуги, информирует о ходе предоставления государственной услуги. Время разговора не должно превышать 10 минут.
На обращение по почте в письменной форме (по электронной почте в форме электронного документа) по вопросам предоставления государственной услуги, о получении сведений о ходе предоставления государственной услуги обратившемуся лицу направляется ответ с соответствующими разъяснениями и сведениями на его почтовый адрес (адрес электронной почты) в срок, установленный законодательством Российской Федерации. Датой получения обращения по почте в письменной форме (по электронной почте в форме электронного документа) является дата его регистрации в Минцифры России.
Обжалование
Организации, которым отказано в государственной аккредитации, или государственная аккредитация которых аннулирована, вправе направить жалобу в уполномоченный орган или обжаловать такое решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.