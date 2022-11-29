Новый порядок государственной аккредитации ИТ-компаний и меры поддержки аккредитованных компаний

Минцифры России предоставляет государственную услугу по государственной аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий (далее соответственно – государственная аккредитация, ИТ-компании).

Государственная аккредитация позволяет ИТ-компаниям претендовать на получение мер государственной поддержки, в том числе предусмотренным Указом Президента Российской Федерации от 2 марта 2022 г. № 83.

Правительством Российской Федерации принято постановление от 30 сентября 2022 г. № 1729 (Постановление № 1729), утверждающее порядок государственной аккредитации ИТ-компаний. Государственная аккредитация позволяет ИТ-компаниям претендовать на получение мер государственной поддержки.

К указанным мерам поддержки относятся:

возможность уплачивать страховые взносы, применяя пониженные тарифы (6% на обязательное пенсионное страхование, 1,5% на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 0,1% на обязательное медицинское страхование), при соблюдении ИТ-компанией условия о доле доходов от ИТ-деятельности более 70%;

обнуление налога на прибыль в 2022-2024 годах при соблюдении ИТ-компанией условия о доле доходов от ИТ-деятельности более 70%;

предоставление льготной ипотеки по ставке до 5% годовых. Указанная мера поддержки доступна работникам аккредитованных ИТ-организаций в возрасте от 22 до 44 лет (включительно) со средним уровнем заработной платы от 100 тыс. рублей (до вычета НДФЛ) в месяц для муниципальных образований Российской Федерации, численность населения которых до 1 млн человек, от 150 тыс. рублей (до вычета НДФЛ) для городов, городов федерального значения Российской Федерации, численность населения которых 1 млн человек и более;

освобождение от проверок органов государственного и муниципального контроля, а также выездных налоговых проверок в 2022 – 2024 годах;

предоставление кредита организациям по льготной ставке от 1 до 5% годовых, а для аккредитованных ИТ-компаний по льготной ставке до 3% годовых, на реализацию проектов по разработке и (или) внедрению цифровых технологий на основе российских решений;

предоставление отсрочки от призыва на военную службу гражданам, работающим в аккредитованных ИТ-компаниях. Отсрочка предоставляется гражданам, имеющим высшее образование по специальностям из установленного перечня и работающим в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала очередного призыва. Вместе с тем указанное требование к стажу не предъявляется при условии заключения трудового договора с аккредитованной организацией не позднее одного года с даты окончания образовательной организации высшего образования или окончания обучения в научной организации;

предоставление отсрочки от частичной мобилизации для работников аккредитованных ИТ-компаний, имеющих высшее образование по специальностям, установленным Минцифры России;

упрощение процедур трудоустройства и получения вида на жительство для иностранных граждан, привлекаемых для работы в аккредитованные ИТ-компании.

Подтверждением наличия у ИТ-компании государственной аккредитации является запись в реестре аккредитованных ИТ-компаний (со статусом «Действует»).

Круг заявителей, которым предоставляется государственная услуга

По общему правилу организации вправе получить государственную аккредитацию, если:

основным видом экономической деятельности является один из видов, содержащихся в перечне видов экономической деятельности, предусмотренным Приложением № 1 к Постановлению № 1729;

средняя заработная плата работников не менее средней по стране или субъекту, в котором зарегистрирована организация;

доход от ИТ-деятельности более 30%;

на официальном сайте организации размещена информация об осуществляемой ИТ-деятельности.

В рамках упрощенного порядка получения государственной аккредитации требования к заработной плате не предъявляются при условии, что организация соответствует следующим критериям (помимо вышеперечисленных):

общий доход организации более 1 млн. рублей;

организация является правообладателем ПО, включенного в реестр российского ПО;

организация имеет доход от реализации прав на ПО, включенного в реестр российского ПО.

Организации, созданные менее чем за 3 года до подачи заявления на получение аккредитации (стартапы), могут получить государственную аккредитацию без подтверждения того, что 30% от доходов организации получены от деятельности в сфере ИТ, в случае если:

доход организации с момента ее создания составляет менее 1 млн рублей;

организация зарегистрирована в региональном реестре стартапов (при условии наличия его в субъекте РФ, где зарегистрирована организация).

Организации, претендующие на получение государственной аккредитации на момент подачи заявления должны подать согласие на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну, в ФНС России.

Инструкция о порядке заполнения и подачи согласия

Описание результата предоставления государственной услуги

Результатом предоставления государственной услуги является:

внесение записи об аккредитации организации в реестр аккредитованных ИТ-компаний;

аннулирование записи об аккредитации организации в реестре аккредитованных ИТ-компаний;

предоставление выписки из реестра аккредитованных ИТ-компаний.

Порядок и сроки предоставления государственной услуги

Услуга предоставляется с 10 октября 2022 г.

Сроки принятия решения:

о предоставлении государственной аккредитации организации ‑ в течение 15 рабочих дней;

об аннулировании государственной аккредитации организации ‑ в течение 15 рабочих дней;

об аннулировании государственной аккредитации в связи с отказом организации от государственной аккредитации (в течение 5 рабочих дней).

Выписка из реестра предоставляется в течение 1 рабочего дня. Государственная услуга предоставляется заявителю исключительно в электронной форме через ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (Единый портал).

Предоставление государственной услуги начинается с момента регистрации направленного в электронной форме посредством Единого портала заявления о предоставлении государственной услуги. При этом в «личном кабинете» заявителя на Едином портале в качестве статуса заявления должен отображаться статус «Заявление зарегистрировано».

Результат оказания услуги автоматически вносится в электронный реестр аккредитованных ИТ-компаний. Услуга «государственная аккредитация организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий» доступна на сайте федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Основания для отказа в предоставлении государственной услуги

В аккредитации будет отказано в случаях, если:

организация не соответствует критериям, указанным в Положении;

организация с прямым или косвенным государственным участием не менее 50%;

организация является государственным органом, ГУП (МУП), государственной компанией, государственной корпорацией, публично-правовой компанией, государственным или муниципальным учреждением;

организация является кредитной, некредитной организацией, страховой организацией, оператором связи;

организация включена в перечень, утвержденный распоряжением ПРФ от 23 января 2003 г. № 91-р;

организация имеет налоговую задолженность более 3000 рублей;

руководитель организации имеет неснятую или непогашенную судимость;

организация не предоставила согласие на раскрытие налоговой тайны.

Процедуры подтверждения и проверки

Новым положением об аккредитации предусмотрено, что в отношении аккредитованных организаций ежегодно до 1 июля (начиная с 2023 года) будет проводиться процедура подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к аккредитованным ИТ-компаниям, в рамках которой организациям необходимо будет предоставлять сведения о доходах от деятельности в сфере информационных технологий. Минцифры России также может провести внеплановую проверку.

При этом требование к основному виду деятельности (согласно ОКВЭД) в отношении ранее аккредитованных организаций (до 1 июля 2022 г.) при проведении процедуры подтверждения и проверки не применяется.

Кроме того, при ежегодной проверке на соответствие будет проверяться только доля прямого государственного участия.

Компании с любым косвенным (форма участия через третьих лиц) государственным участием или прямым (государство напрямую участвует в капитале организации) государственным участием менее 50%, которые ранее уже были аккредитованы, сохранят свою аккредитацию и останутся в реестре.

Формы документов, необходимых для получения государственной услуги

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 1729 «Об утверждении Положения о государственной аккредитации российских организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий».

Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 8 октября 2022 г. № 766 «О перечне видов деятельности в области информационных технологий».

Формы документов, необходимых для получения государственной услуги, размещены в регистрационной форме на Едином портале.

Справка о доходах, полученных от деятельности в области информационных технологий;

справка о расходах (для казенных учреждений и автономных некоммерческих организаций);

согласие на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну;

Инструкция о порядке заполнения и подачи согласия:

справка об отсутствии судимости руководителя организации;

выписка из реестра стартапов (для организаций, образованных ранее чем за 3 года до подачи заявления).

Порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги

Информация по вопросам предоставления государственной услуги может быть получена заявителями:

в личном кабинете на Едином портале;

с использованием средств телефонной связи;

при обращении на электронную почту office@digital.gov.ru, приложив отсканированные документы с подписью руководителя и печатью организации.

При обращении заявителя по телефону специалист сообщает свои фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, дает разъяснения по вопросам предоставления государственной услуги, информирует о ходе предоставления государственной услуги. Время разговора не должно превышать 10 минут.

На обращение по почте в письменной форме (по электронной почте в форме электронного документа) по вопросам предоставления государственной услуги, о получении сведений о ходе предоставления государственной услуги обратившемуся лицу направляется ответ с соответствующими разъяснениями и сведениями на его почтовый адрес (адрес электронной почты) в срок, установленный законодательством Российской Федерации. Датой получения обращения по почте в письменной форме (по электронной почте в форме электронного документа) является дата его регистрации в Минцифры России.

Обжалование

Организации, которым отказано в государственной аккредитации, или государственная аккредитация которых аннулирована, вправе направить жалобу в уполномоченный орган или обжаловать такое решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.