Новый функционал появился на сайте «Мой Дагестан» (mydagestan.e-dag.ru)

На главной странице добавлены графики, показывающие динамику заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Республике Дагестан, а также данные по выздоровевшим и умершим. Опубликован график, отражающий динамику по количеству лиц, обследованных на вирус и лиц, находящихся на карантине.

На сайте пользователю представлена карта, демонстрирующая индекс самоизоляции населения Республики Дагестан. Также на сайте размещена карта с разбивкой по городским округам и муниципальным образованиям с указанием количества заболевших в них людей.

Разделы на главной странице сайта «Помощь гражданам», «Помощь бизнесу» и «Госуслуги» структурированы для предоставления информации в удобном виде. В указанных разделах граждане могут ознакомиться с помощью, которая предоставляется населению, а также информацией о мерах региональной и федеральной поддержки предпринимателям.

Раздел «Госуслуги» на сайте содержит перечень всех доступных государственных услуг в электронной форме.

На данном портале любой желающий найдет ответы на самые частые и актуальные вопросы, рекомендации различного характера и много другой полезной информации.

Указанные работы реализованы Минкомсвязью Республики Дагестан в рамках исполнения Указа Главы Республики Дагестан № 23 от 31 марта 2020 года.