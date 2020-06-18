Новые томографы будут закуплены в республиканские медучреждения

Десять аппаратов КТ будет закуплено для медицинских учреждений Дагестана в 2020 году. На эти цели в республиканский бюджет заложено свыше трехсот миллионов рублей.

Об этом сообщил руководитель регионального Минздрава Джамалудин Гаджиибрагимов. Министр выразил уверенность, что закупка новых томографов позволит сократить очереди на данный вид диагностики.

В ближайшие дни новый аппарат КТ будет доставлен в РЦИБ. Томограф стоимостью сорок шесть миллионов рублей приобретен за счет средств федерального бюджета.