Новые образовательные учреждения Махачкалы и Каспийска готовятся к вводу в эксплуатацию

13 декабря Абдулпатах Амирханов, врио Председателя Правительства Дагестана, проинспектировал готовность двух детских садов и школы в Махачкале и Каспийске к работе и приему детей.

По факту проверки Абдулпатах Амирханов остался доволен качеством и сроками сдачи объектов. Впереди остались юридические процедуры, предусматривающие передачу объектов в собственность муниципалитетов. С целью ускорения данных процессов и разработки механизмом оперативного ввода в эксплуатацию Абдулпатах Амирханов запланировал рабочее совещание со всеми причастными ведомствами и организациями.

Предполагаемый срок ввода объектов в эксплуатацию — до 1 февраля 2021 года.