Экономика

Новую госпрограмму по развитию рыбохозяйственного комплекса утвердили в Дагестане

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17 апреля Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов подписал Постановление об утверждении региональной государственной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Республики Дагестан».

Программа разработана на пять лет и направлена на:
создание условий для устойчивого и динамичного функционирования рыбохозяйственного комплекса, обеспечение перехода к инновационному развитию отрасли на основе сохранения воспроизводства и рационального использования водных биологических ресурсов, увеличение объемов производства, обеспечение конкурентоспособности дагестанской рыбной продукции на региональном и общероссийском рынках и тд.

Ответственным органом за реализацию программы определен Комитет по рыбному хозяйству РД.

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