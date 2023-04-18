Новую госпрограмму по развитию рыбохозяйственного комплекса утвердили в Дагестане

17 апреля Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов подписал Постановление об утверждении региональной государственной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Республики Дагестан».

Программа разработана на пять лет и направлена на:

создание условий для устойчивого и динамичного функционирования рыбохозяйственного комплекса, обеспечение перехода к инновационному развитию отрасли на основе сохранения воспроизводства и рационального использования водных биологических ресурсов, увеличение объемов производства, обеспечение конкурентоспособности дагестанской рыбной продукции на региональном и общероссийском рынках и тд.

Ответственным органом за реализацию программы определен Комитет по рыбному хозяйству РД.