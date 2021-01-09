Новогодние музыкальные открытки продолжают демонстрировать жителям и гостям Махачкалы

Музыкальная открытка — это формат 15-минутного выступления ансамблей, хореографических и вокальных групп Махачкалы и районов Дагестана. С самого начала Новогодних праздников на площади Ленина и перед Русским театром ансамбли дарят свои открытки.

Хорошо известный в Дагестане и за его пределами ансамбль «Лезгинка» дарит уже третью музыкальную открытку. На этот раз она прошла в форме танцевального батла «Лезгинка против Брейк-данса». Генеральный директор ансамбля Джамбулат Магомедов поблагодарил всех, кто не остался равнодушен и присутствовал на выступлении, несмотря на холодную погоду, которая также не помешала танцорам продемонстрировать яркое «действо».

Любой желающий до 9 января может «получить» музыкальную новогоднюю открытку, посетив площадь Ленина или площадку Русского театра.