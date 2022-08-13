Общество

Новая артезианская скважина обеспечит водой жителей села Бабаюрт

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Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов осмотрел артезианскую скважину, пробуренную для обеспечения жителей села Бабаюрт.

Реализация проекта предусмотрена Республиканской инвестиционной программой, срок — 2022-2023 годы. В целом проектом запланировано бурение трех артезианских скважин и обновление внутренних водопроводных линий с возможностью подключения к водопроводу «Кизилюрт-Бабаюрт».

Работы были начаты в марте 2022 года. Скважины пробурены на глубину 700 метров, вода из них полностью безопасна для приема.

Премьер-министр Дагестана положительно оценил качество проведенных работ.
«Долгие годы жителям Бабаюртовского района приходилось покупать питьевую воду, потому что старые артезианские скважины не могли обеспечить в полном объеме потребность в питьевой воде. Реализация таких проектов позволяет окончательно решить эту проблему», – сказал Абдулмуслим Абдулмуслимов.

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