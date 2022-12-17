Несмотря на службу в регионе, граничащий с Украиной, речи об отправке в зону СВО или на границу нет

В начале осенней призывной кампании, одним из первых на срочную службу отправился призывник из села Гамиях Новолакского района Гаджиев.

️Мать срочника, Патимат, специалист местной администрации. Она рассказывает, когда получили повестку, встревожилась, что сына могут отправить в зону СВО.

️Но, в Военкомате уверили и в новостях неоднократно наткнулась на информацию, что срочников не будут отправлять в зону СВО и на освобожденные территории.

️Мальчик попал на службу в Белгородскую область, что граничит с Украиной. В начале мать часто связывалась с сыном, узнавала, как обстоят дела.

️Но срочник уверил мать, что вот уже второй месяц службы идет и никто даже не заговорил о возможной отправке на фронт. У них спокойно протекают армейские будни. Как завершится срок службы, они будут уволены домой, на Родину.