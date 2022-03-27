Нелегальная занятость: цена вопроса

Больше трети работников, согласно социологическим данным, осуществляют трудовую деятельность по устной договоренности с работодателем. Условия труда и оплата также обсуждаются устно. В таких трудовых отношениях 15% — 25% работников сталкиваются с недобросовестным нанимателем, который не выполняет обязательств, закрепленных в Трудовом кодексе и являющихся нормами, которые обязательны для всех без исключения участников трудовых отношений. В эти же обязательства входит и своевременная оплата труда.

Во многом на преступление в таких неформальных отношениях идут обе стороны: и работник, и работодатель. Если же работнику такие нелегальные трудовые отношения грозят несильно, то работодатель может пострадать ощутимо — вплоть до административного приостановления деятельности.

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