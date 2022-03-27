Экономика

Нелегальная занятость: цена вопроса

Оставить комментарий

Больше трети работников, согласно социологическим данным, осуществляют трудовую деятельность по устной договоренности с работодателем. Условия труда и оплата также обсуждаются устно. В таких трудовых отношениях 15% — 25% работников сталкиваются с недобросовестным нанимателем, который не выполняет обязательств, закрепленных в Трудовом кодексе и являющихся нормами, которые обязательны для всех без исключения участников трудовых отношений. В эти же обязательства входит и своевременная оплата труда.
Во многом на преступление в таких неформальных отношениях идут обе стороны: и работник, и работодатель. Если же работнику такие нелегальные трудовые отношения грозят несильно, то работодатель может пострадать ощутимо — вплоть до административного приостановления деятельности.

Также читают:

В Дагестане скоро заработает первая солнечная элек...
В конце 2019 года в махачкалинском аэропорту зараб...
Минэкономразвития РД в текущем году будет оказана ...
Васильев обсудил с Патрушевым перспективы развития...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.