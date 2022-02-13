Некоторым безработным не полагается пособие по безработице

При обращении в службу занятости населения безработные могут получить пособие по безработице. Однако не всем оно полагается.

Кто не может рассчитывать на пособие по безработице:

— граждане до 16 лет;

— пенсионеры, получающие страховые пенсии по старости или по выслуге лет;

— граждане, которые отказались от 2 вариантов вакансий в течение 10 дней;

— не сообщили своевременно в ЦЗН информацию о выборе двух вариантов подходящей работы или профобучения;

— не встали на учет в ЦЗН в качестве безработного в срок, установленный центром;

— осуждённые на исправительные и принудительные работы, а также лишение свободы;

— граждане, предоставившие заведомо ложные сведения об отсутствии заработка и работы;

— граждане, занятые по основаниям ст.2 Закона РФ от 19 апреля 1991г. N1032-1 «О занятости населения в РФ».