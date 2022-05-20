Политика

Нефтяное эмбарго как яблоко раздора

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Венгры поставили ультиматум ЕС

Нефтяное эмбарго против России застопорилось в ЕС усилиями одной Венгрии, и в Евросоюзе решили, что пора с этим что-то делать, додавливать маленькую, но гордую Венгрию, которая стала костью в горле для всей Европы. Однако венгры нашли, чем ответить на нападки в свою сторону.

Руководство Венгрии уже без намёков, а предельно ясно объяснило своим «старшим товарищам» из ЕС, что экономически она неспособна отказаться от энергоресурсов из РФ: «Если предложение Евросоюза о запрете импорта российской нефти вступит в силу, то это серьезно повлияет на обеспечение стабильного энергоснабжения Венгрии. Это предложение равносильно экономической атомной бомбе. В Венгрии цены на топливо вырастут на 55-60%. Их повышение повлечет за собой рост цен на все товары. Страна этого не выдержит».

Венгрия требует от Европы гарантий экономической безопасности. В МИД Венгрии заявили, что Будапешт поддержит эмбарго на нефть из РФ, однако только в том случае, если Брюссель решит экономические проблемы Венгрии, которые возникнут тотчас, как Будапешт откажется от энергоресурсов. Способна ли не совсем уже благополучная Европа тянуть на себе просевшую в ноль экономику Венгрии? По сути – взять страну на полное содержание? А что тогда скажут румынам? Все захотят ножки свесить.

Виктор Орбан – прагматик, и плевать он хотел на Европу и европейские ценности. Премьер понимает, что плохие отношения с Москвой убьют его страну, а Европа ничего не даст ему взамен. Так же, как не дала взамен ничего болгарам, которые отказались в своё время от «Южного потока», потеряв миллиарды долларов прибыли. Но болгары – это вообще отдельная история, они появлением своего государства вообще России обязаны – их государство появилось после победы Российской империи в Русско-турецкой войне. За это по сей день отплачивают «благодарностью».

Вопрос с эмбарго на российскую нефть и шестым пакетом санкций против России уже больше недели обсуждается в Европе, но к консенсусу прийти не могут. И вопрос с Венгрией Европа тоже не закроет.

Я уже неоднократно писал о том, что Европа первая ощутит на себе удар антироссийских санкций. Первая и, возможно, единственная. Там, за океаном, жизнь будет идти своим чередом. Там ещё на этом и неплохо заработают. А вот старушке Европе придётся туго. И это только экономическое противостояние. А что будет, если в ЕС решат-таки участвовать в конфликте на Украине? Демаршем Венгрии тут дело не закончится. Поэтому и нет активных действий, нет активной поддержки Украины. И танки немецкие «медленно» едут в Украину тоже поэтому.

Даниил Безсонов

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