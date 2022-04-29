Неделя приемов старшего поколения пройдет в общественной приемной «Единой России»

С 11 по 13 мая 2022 года Региональная общественная приемная Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и местные общественные приемные Партии при участии депутатов всех уровней, сенаторов Российской Федерации, а также представителей профильных ведомств, проводят Неделю приемов граждан старшего поколения.

Прием граждан будет проводиться в Региональной общественной приемной с 10.00 ч. до 17.00 ч. по адресу: г. Махачкала, пл. Ленина, д. 1.

Обращаться по телефонам:

67-32-87; 67-83-72; 78-06-94; 67-30-51 или на адрес электронной почты: priem.pp05@mail.ru.

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