Владимир Васильев: Не ценой жизни дагестанцев

В Дагестане население с пониманием отреагировало на сохранение ограничительных мер в борьбе с коронавирусом. Как сказал Васильев в интервью республиканскому

телеканалу: «Сейчас самое главное – отношение большинства дагестанцев, за что большое спасибо. Вы знаете, я вчера впервые услышал от многих – не отменяйте. То есть

люди поняли, что это опасно».

В Агульском районе люди с пониманием относятся к правоохранителям, спокойно относятся к их требованиям. В районе введен масочно-перчаточный режим, без особой

нужды не выходят из дома, с ограниченным количеством людей проходят похороны и иные необходимые мероприятия.

Особо импонирует людям высказывание Васильева: «Много есть предложений, штаб постоянно над ними работает. У нас все эти предложения рассматриваются Роспотребнадзором, и только потом принимаются решения. Я уже говорил, что готов идти на определенные риски, но только не ценой жизни других людей, не ценой жизни дагестанцев».

Агульцы целиком и полностью поддерживают продолжение ограничений до тех пор, пока не отступит пандемия и мы не вернемся к нормальной жизни.

Абдурахман Манафов