Названы восемь симптомов «омикрона» у привитых пациентов

У полностью вакцинированных людей могут наблюдаться восемь симптомов при заражении штаммом омикрон. Об этом со ссылкой на данные норвежских ученых сообщает издание Eurosurveillance – европейский журнал по надзору за инфекционными заболеваниями, эпидемиологии, профилактике и контролю.

Речь идет о кашле, насморке, усталости, боли в горле, головной боли, мышечных болях, лихорадке и чихании. У части пациентов также наблюдалось снижение аппетита, вкуса, обоняния и затрудненное дыхание.

Ранее стало известно, что у заразившихся «омикроном» стал выявляться новый болевой симптом. Речь идет о гиперестезии, когда болит все тело.

Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные.

Новый вариант выявили уже в более чем 140 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма «дельта» и стал доминирующим.

Иммунизация остается самым надежным способом защиты от инфекции. Из-за высокой заразности «омикрона» остается минимальный риск инфицирования, однако привитые пациенты переносят болезнь в легкой форме.

Источник: https://ria.ru/20220218/omikron-1773464373.html