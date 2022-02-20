Названы восемь симптомов «омикрона» у привитых пациентов
У полностью вакцинированных людей могут наблюдаться восемь симптомов при заражении штаммом омикрон. Об этом со ссылкой на данные норвежских ученых сообщает издание Eurosurveillance – европейский журнал по надзору за инфекционными заболеваниями, эпидемиологии, профилактике и контролю.
Речь идет о кашле, насморке, усталости, боли в горле, головной боли, мышечных болях, лихорадке и чихании. У части пациентов также наблюдалось снижение аппетита, вкуса, обоняния и затрудненное дыхание.
Ранее стало известно, что у заразившихся «омикроном» стал выявляться новый болевой симптом. Речь идет о гиперестезии, когда болит все тело.
Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные.
Новый вариант выявили уже в более чем 140 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма «дельта» и стал доминирующим.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты от инфекции. Из-за высокой заразности «омикрона» остается минимальный риск инфицирования, однако привитые пациенты переносят болезнь в легкой форме.