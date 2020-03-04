Назначен новый директор Буршагской школы Агульского района

Директором Буршагской СОШ назначен Алавдин Рамазанов. Соответствующее распоряжение подписано 1 марта 2020 года главой Агульского района Закиром Каидовым. Коллективу школы нового руководителя представил заместитель главы района Назим Юсуфов.

Алавдин Абдулмаликович Рамазанов родился 27 июня 1987 года в селе Буршаг Агульского района РД. В 2004 году окончил Буршагскую общеобразовательную школу, в 2006 году поступил на физический факультет Дагестанского государственного университета.

В 2011 успешно закончил Вуз и сразу поступил в аспирантуру. Тема диссертационной работы: «Роли и эффекты поляризации в электрическом пробое газов».

В 2014 принят на должность младшего научного сотрудника. С 2017 года работал учителем математики и физики в МКОУ «Буршагская СОШ». Является участником научных конференций и автором ряда публикаций в научных изданиях. Женат, имеет двоих детей.