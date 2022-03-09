Назим Юсуфов прокомментировал проведение военной операции в Донбассе

По словам заместителя главы МО «Агульский район» Назима Юсуфова, проводимая нашей страной военная операция на Украине является вынужденной мерой, потому как России не оставили никаких шансов поступить иначе. «Были исчерпаны всевозможные дипломатические методы, которые инициировала российская сторона, однако, они не получили должного ответа», — прокомментировал Назим Юсуфов. Также он особо подчеркнул героизм наших солдат. По словам чиновника, мужество и отвага российских военных являются демонстрацией героизма и самоотверженности. «Их подвигами мы будем гордиться всегда», — заключил Назим Юсуфов.

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