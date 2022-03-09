Агул, Политика

Назим Юсуфов прокомментировал проведение военной операции в Донбассе

Оставить комментарий

По словам заместителя главы МО «Агульский район» Назима Юсуфова, проводимая нашей страной военная операция на Украине является вынужденной мерой, потому как России не оставили никаких шансов поступить иначе. «Были исчерпаны всевозможные дипломатические методы, которые инициировала российская сторона, однако, они не получили должного ответа», — прокомментировал Назим Юсуфов. Также он особо подчеркнул героизм наших солдат. По словам чиновника, мужество и отвага российских военных являются демонстрацией героизма и самоотверженности. «Их подвигами мы будем гордиться всегда», — заключил Назим Юсуфов.

Также читают:

Глава РД Сергей Меликов может посетить Агульский р...
Ростуризм поддержит отрасль в Дагестане
Основа легитимности власти - законность
Вакцинация - защита от вирусов и способ сохранения...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.