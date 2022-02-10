Назим Юсуфов отмечает необходимость вакцинации в целях защиты организма от COVID-19

По многочисленным сообщениям медиков, вакцинация доказала на практике свою эффективность. Вовремя проведённая иммунизация населения формирует в организме иммунитет от коронавируса, защищая тем самым человека от штаммов вируса и их последствий. Заместитель главы администрации МО «Агульский район» Назим Амаевич Юсуфов на личном примере отмечает важность своевременной вакцинации от коронавируса.

По его словам, вирус намного легче предупредить, чем лечить. Иммунизация вкупе с выполнением санитарно-эпидемиологических предписаний формирует надежную защиту организма от нежелательных вирусов. Кроме того, по словам замглавы, эти простые правила позволят избежать и сезонных простудных заболеваний, которые ежегодно подавляют иммунитет человека, ослабляя его защиту перед вирусами и болезнями.

Назим Амаевич Юсуфов отмечает: «В это время года люди больше подвержены вирусам в силу различных обстоятельств. В случае неправильного подхода к собственному здоровью, один человек может стать причиной инфицирования десятков людей. По этой причине важна и вакцинация, и санитарно-гигиенические меры. Именно неисполнение некоторыми гражданами этих предписаний вызывает необходимость введения ограничительных мер. Сохраняйте здоровье в это сложное время. Будьте здоровы!».

Алена Магомедова