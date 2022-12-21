Назим Баламирзоев: «Дистанционное обучение стало своего рода брендом нашего времени»

Комментарий врио ректора ДГТУ Назима Баламирзоева по заключению Главой Дагестана Сергеем Меликовым соглашения с Национальной платформой «Открытое образование».

Дистанционное обучение стало своего рода брендом нашего времени. Ритм жизни обязывает нас успевать и работать, и получать образование, в том числе и дополнительное. В интернете можно найти большое количество курсов и различных школ по самым разным направлениям, однако не все предложения гарантируют качественные знания в тех или иных компетенциях. В этом плане предложения Ассоциации «Национальная платформа открытого образования» открывают новые возможности перед потенциальными слушателями тематических платформ и, собственно, учебными учреждениями.

Подчеркну: важно, что на Платформе размещены онлайн-курсы исключительно высокого качества. Здесь собраны лучшие профильные курсы именитых профессоров, представленные авторитетными вузами. И еще один немаловажный аспект: все курсы, размещенные на Платформе, доступны бесплатно и без формальных требований к базовому уровню образования.

Убежден, вхождение учебных заведений Дагестана в мировое образовательное пространство приведёт к видоизменению методологии образовательного процесса и разработке новых критериев качества образования, формируя при этом современную эффективную систему.

Использование ресурсов Платформы позволит не только расширить список курсов и дисциплин, но и повысить качество получаемых знаний, добавить вариативность курсов, выстраивая для студентов индивидуальные образовательные траектории. Безусловно, «Национальная платформа открытого образования» – это очень хорошее и важное дополнение, которое позволит достичь большего с учетом современного темпа жизни.