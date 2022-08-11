Насколько Дагестан обеспечивает экономику собственными кадрами и специалистами?

Как считает Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, экономика республики испытывает колоссальную нехватку в кадрах. Он привёл в пример отрасль сельского хозяйства, где нет агрономов в сфере закрытого грунта, овцеводов и животноводов.

Другое направление — строительство, где ощущается недобор строителей разных направлений (штукатуры, кафельщики и др).

Министр образования и науки РД Яхъя Бучаев заявил, что прослеживается тенденция роста выпускников после 9 класса.

По его словам, сегодня выпуск кадров по 40 процессиям осуществляется в 36 вузах и 81 средним профессиональным образовательным учреждениям.