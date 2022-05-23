Народный артист России Олег Газманов вручил паспорта юным жителям Гунибского района

22 мая у подножия мемориала «Белые журавли» в селении Гуниб первые паспорта 11 девочкам и 11 мальчикам – жителям Гунибского района вручил народный артист России Олег Газманов, который приехал по приглашению руководителя УВМ МВД по Республике Дагестан Магомеда Магомедова. Об этом сообщили в пресс-службе ОИОиОГУЭВ УВМ МВД по Республике Дагестан.

Во вступительном слове начальник УВМ поприветствовал детей, их родителей и многочисленных туристов посетивших мероприятие. Он напомнил гостям о выдающихся исторических личностях, педагогах, врачах, героях труда и великой отечественной войны – выходцах из Гунибского района.

Много теплых слов о Гунибском районе и его жителях произнес Олег Газманов. Перед началом церемонии вручения он пожелал детям гордо нести знамя любви к Родине и всегда стремиться быть источником счастья и радости для своего народа.

На площадке царила зажигательная атмосфера, дети вместе с популярным певцом пели песни слова которых знали наизусть.

Источник: Лезги Газет