Народ возложил на Главу Дагестана Сергея Меликова больше доверия и надежды

Столь масштабный форум СМИ и брифинг Главы региона с участием более 80 журналистов региональных и федеральных СМИ, в том числе блогеров и юных представителей медиасферы, наблюдается в Республике Дагестан впервые.

Сергей Меликов ответил почти на два десятка вопросов, касавшихся как социально-экономической составляющей развития республики, так и общественной проблематики, а также личных тем.

Этот форум и итоговая пресс-конференция Главы Дагестана продемонстрировали населению Дагестана, региональным и федеральным СМИ максимальную открытость власти в лице Сергея Меликова. Он не боится неудобных вопросов, так как неудобных вопросов для него не существует- и скрывать нечего, и упрекнуть не в чем. Брифинг Главы региона — это призыв к обществу для совместного решения стоящих перед республикой насущных задач, устранения негативных явлений, чтобы населению Дагестана жилось комфортно и в достатке.

А то у нас как бывало десятилетиями: в Дагестане все всё знают и обсуждают, а на публичное обсуждение власть не решается. Не было таких площадок и открытых форумов, тем более с участием и федеральных СМИ, а если и было, то в определенном формате и аккредитацией избранных СМИ, естественно, и вопросы на них звучали заготовленные, на которые и готовые ответы по бумажке читались.

Думаю, форум СМИ и пресс-конференция Главы Дагестана намного сблизили народ Дагестана с властью, возложил на лидера региона Сергея Меликова больше доверия и надежды.

Абдурахман Манафов, зам.гл.редактора «Вести Агула»