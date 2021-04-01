Наркомания в Дагестане обсуждается на всех уровнях

Общественники и представители власти приняли участие в общем заседании, касающемся профилактики наркомании и популизации ЗОЖ. Встреча прошла в Республиканском молодёжном центре с участием руководителя Минмолодежи Камила Саидова, депутата Народного Собрания РД Тимура Гусаева, директора телеканала ННТ Султана Трамова и других.

В рамках заседания были рассмотрены эффективные пути профилактики наркомании с привлечением общественности. В частности, было предложено проводить со школьниками регулярные встречи и беседы при участии известных в республике личностей.

Также Фарман Меликов сделал акцент на важности пропаганды ЗОЖ в СМИ.