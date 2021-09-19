Политика

Нариман Асваров: «В выходные дни людям удобно ходить на голосование, потому наблюдается рост голосующих»

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Ректор Дагестанского государственного педагогического университета Нариман Асваров прокомментировал Центру общественного наблюдения высокую явку избирателей на участках на второй день голосования в республике.

«Явка граждан увеличивается, поскольку первый день –  пятница, рабочий день, и не все могли успеть прийти на свои участки, чтобы проголосовать. В связи с чем активность голосующих на второй и третий день нарастает. Я проголосовал сегодня, так как в первые два дня я спокойно занимался своей работой. Это очень хорошо, что выборы проходят в течении трех дней», – сказал Асваров.

Ректор ДГПУ проголосовал вместе с проректорами на избирательном участке № 1065, расположенном в здании Даггоспедуниверситета.

«Необходимо поддержать тех людей, которые хотят и могут развивать нашу страну, будут способствовать приумножению ее богатств и достижений. Я призываю всех своих знакомых, друзей, коллег, преподавательский коллектив вуза и студентов принять участие в голосовании, чтобы наши интересы учитывались и представлялись действительно достойными кандидатурами», – сказал руководитель ВУЗа.

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