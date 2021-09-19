Нариман Асваров: «В выходные дни людям удобно ходить на голосование, потому наблюдается рост голосующих»

Ректор Дагестанского государственного педагогического университета Нариман Асваров прокомментировал Центру общественного наблюдения высокую явку избирателей на участках на второй день голосования в республике.

«Явка граждан увеличивается, поскольку первый день – пятница, рабочий день, и не все могли успеть прийти на свои участки, чтобы проголосовать. В связи с чем активность голосующих на второй и третий день нарастает. Я проголосовал сегодня, так как в первые два дня я спокойно занимался своей работой. Это очень хорошо, что выборы проходят в течении трех дней», – сказал Асваров.

Ректор ДГПУ проголосовал вместе с проректорами на избирательном участке № 1065, расположенном в здании Даггоспедуниверситета.

«Необходимо поддержать тех людей, которые хотят и могут развивать нашу страну, будут способствовать приумножению ее богатств и достижений. Я призываю всех своих знакомых, друзей, коллег, преподавательский коллектив вуза и студентов принять участие в голосовании, чтобы наши интересы учитывались и представлялись действительно достойными кандидатурами», – сказал руководитель ВУЗа.