Нариман Асваров: «Педагогическое образование послужит укреплению и развитию отраслей науки и производства»

В нынешней ситуации, когда наша страна оказалась под санкциями Запада, качественное педагогическое образование послужит фундаментом для укрепления и развития отраслей науки и производства, считает ректор ДГПУ Нариман Асваров.

«Сергей Алимович Меликов как Глава республики в своих выступлениях это подчеркивает, уделяет огромное внимание вопросам образования и патриотического воспитания молодежи.

С первых дней на посту руководства республики Сергей Алимович проводит регулярные рабочие поездки в муниципалитеты республики с целью точечно охватить проблемы населения, в том числе и области образования. В частности, благодаря этому решаются вопросы материально-технического оснащения школ, нехватки квалифицированных педагогических кадров и другое.

Кроме того, Глава РД постоянно встречается с представителями общественности, учителями, руководителями профильных организаций, чтобы быть в курсе всех происходящих событий», – сказал Асваров.

Источник: РИА Дагестан