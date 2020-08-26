Нариман Абдулмуталибов проверил готовность нового здания Касумкентской школы №2

Современная двухэтажная школа строилась в селе Аликент с 2018 года. Она рассчитана на 150 учеников. Школа имеет столовую, спортзал, футбольное поле, а также волейбольное и баскетбольное площадки.

На обоих этажах имеются рекреационные площадки. Классные комнаты, столовая обставлены необходимой мебелью.

Глава муниципалитеета после осмотра объекта сделал замечания, касающиеся ввода в эксплуатацию здания, получения лицензии и благоустройства школьной территории. После чего были даны поручения для их оперативного устранения.