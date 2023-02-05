Экономика

Нариман Абдулмуталибов посетил КФХ «Гайдаров» в Бабаюртовском районе

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Зампред Правительства РД Нариман Абдулмуталибов с рабочим визитом побывал в Бабаюртовском районе, где посетил сельхозпредприятия муниципалитета. Также он посетил КФХ «Гайдаров», ориентированное на переработку молока. Продукция КФХ под названием «Дары Бабаюрта» реализуется по всему Дагестану. Это и сметана, и творог, и сыр, и масло с кефиром. Объем суточной переработки составляет 10 тонн. В перспективе мощности увеличат до 30 тонн.

Нариман Абдулмуталибов положительно оценил продукцию предприятия и отметил необходимость строительства цехов с господдержкой.

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