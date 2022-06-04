Нариман Абдулмуталибов и Мухтарбий Аджеков оценили деятельность агрофирмы «Чох»

Председатель Правительства РД Нариман Абдулмуталибов совместно с руководителем Минсельхозпрода РД Мухтарбием Аджековым посетили отгонные территории агрофирмы «Чох» Гунибского района.

Руководитель «Чох» Магомед Абдурахманов ознакомил гостей с деятельностью агрофирмы и выполняемыми сезонными задачами: стрижкой, купкой, отгоном и др. Он также поделился перспективными достижениями: расширением технопарка, реализацией агротехнических работ на засеваемых землях и т.д.

Напомним, что в аренде у фирмы находится 700 Га земли, где в частности выращивают кормовые культуры.