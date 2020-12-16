Налог для самозанятых оплачивают в Дагестане более трёх тысяч человек

Согласно данным налоговых органов к середине декабря в Дагестане зарегистрировано три тысячи двести шестьдесят семь самозанятых граждан. С 1 июля 2020 года для данной категории населения введён налог на профессиональный доход. В республике к категории самозанятых преимущественно относятся люди, которые торгуют изделиями собственного производства, занимаются логистикой и автосервисом.

Напомним, согласно законодательству самозанятыми считаются граждане, чей годовой доход не превышает два миллиона четыреста тысяч рублей и которые работают индивидуально.