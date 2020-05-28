Началась стрижка овец

Для сельских жителей началась жаркая пора – стартовал сезон стрижки овец. Это обязательная процедура перед тем, как гонять животных на летние пастбища. Процесс стрижки проходит вручную.

Одна овца горной породы в среднем дает около 2 кг шерсти. Но, если раньше шерсть местных барашков приносила доход и шла на модные костюмы, теперь она никому не нужна.

Хотелось бы, чтобы давали какую-то цену на шерсть. После перестройки необходимость в шерсти отпала, и овцеводство пришло в упадок. Местные жители готовы даже даром отдать шерсть, лишь не выкидывать в мусор.

Дагестан по численности мелкого рогатого скота в стране находится на первом месте, но наши животноводы больше ориентированы на продажу мяса и не занимаются переработкой шерсти. Хотя тонкая, мягкая и отсортированная шерсть ценится очень высоко.

Руслан Магарамов