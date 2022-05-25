На заседании правительства обсудили реализацию инвестпроектов. Первый вице-премьер Руслан Алиев отметил, что по поручению Главы РД Сергея Меликова сформирован реестр инвестпроектов, который состоит из 49 проектов с общим объемом инвестиций 384,2 млрд руб. За каждым проектом закреплены ответственные органы власти и местного самоуправления.

«В рамках сегодняшнего заседания особое внимание хотелось бы уделить проектам агропромышленного комплекса Республики Дагестан. В сфере АПК реализуется 15 проектов на общую сумму 25,213 млрд рублей. Инициаторами проектов в настоящее время суммарно освоено свыше 9 млрд рублей и создано порядка 600 рабочих мест», — сообщил вице-премьер.

На общую сумму инвестиционных вложений в республике, которые составляют 384,2 млрд, на долю АПК приходится 6,6 %. Привлечено 9 млрд рублей и создано порядка 600 рабочих мест.