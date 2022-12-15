На заседании правительства обсудили итоги законопроектной деятельности и рассмотрели план законопроектной деятельности Правительства РД на 2023 год.

Как отметил Председатель Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов, в целях совершенствования процесса решения задач по преодолению экономических вызовов, улучшения условий жизни граждан, принятия мер по оздоровлению социально-экономического климата в республике была образована правительственная Комиссия по законопроектной деятельности.

«Если говорить об итогах этой работы за 2022 год, отмечу, что из 23 законопроектов, запланированных к принятию в 2022 году, к настоящему времени принято 13, при этом 5 законопроектов из 23 были исключены из примерного Плана законопроектной деятельности Правительства республики на 2022 год по разным причинам, остальные находятся в стадии принятия и разработки.

На 10 декабря в установленном порядке в Правительство не внесен проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Дагестан «О пчеловодстве», хотя согласно Плана он должен был быть представлен в Правительство еще в августе текущего года», — озвучил Абдулмуслимов.

Обращаясь к руководителям республиканских органов исполнительной власти, ответственных за подготовку и представление законопроектов, премьер попросил своевременно принимать должные меры по внесению в Правительство РД законопроектов, предусмотренных примерным Планом, решениями Главы РД и Правительства РД и обеспечивать качество представляемых законопроектов и соблюдение установленного порядка их согласования.

Ежегодный план законопроектной деятельности Минюст формирует с учетом предложений органов исполнительной власти и своих самостоятельных предложений в рамках, которые формируются в результате мониторинга и анализа законопроектной деятельности в регионах Российской Федерации и проблем право применения.

Что касается проекта Примерного плана законопроектной деятельности Правительства Республики Дагестан на 2023 год, он предусматривает разработку 19 законопроектов, из них 12 законопроектов о внесении изменений в действующие законы Республики Дагестан и 7 новых законопроектов, регулирующих правоотношения в различных сферах деятельности по взаимодействию общества и государства.

В Примерный план законопроектной деятельности Правительства Республики Дагестан на 2023 год предлагается включить проекты законов Республики Дагестан «Об охране труда в Республике Дагестан», «Об установлении на территории Республики Дагестан коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на 2024 год», «О внесении изменений в Закон Республики Дагестан «О недрах» и другие.

Абдулмуслимов отметил, что законопроекты предлагаемые к включению в примерный План законопроектной деятельности на 2023 год учитывают изменения в федеральном законодательстве и направлены на регулирование достаточно широкого круга общественных отношений, включая вопросы обеспечения надзора в сфере рационального недропользования, охраны труда, налогообложения, определения основных характеристик республиканского бюджета Республики Дагестан на предстоящий период и другие вопросы.