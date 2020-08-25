На заседании Оперативного штаба республики по COVID-19 обсудили создание новых рабочих мест

На данный период времени в Дагестане создано более двенадцати тысяч рабочих мест. Об этом сообщил руководитель Минэкономразвития региона Гаджи Султанов, выступая на заседании Оперативного штаба республики по COVID-19.

Министр отметил, что в региональных министерствах и ведомствах пересмотрены планы по созданию дополнительных рабочих мест с учетом имеющихся резервов.

В ходе чего было дополнительно создано более семи тысяч рабочих мест, большая часть из которых обеспечена Минсельхозпродом и Минстроем республики.