На выездном совещании обсудили состояние сельскозяйственной отрасли Агульского района

1 февраля на прикутанных землях Агульского района глава муниципалитета Закир Каидов провел выездное совещание с целью непосредственного ознакомления с ситуацией на местах. Предметом обсуждения стала зимовка скота в хозяйствах района.

На совещании присутствовали начальник отдела сельского хозяйства Агульского района Низам Исаев, руководитель Республиканского Управления отгонного животноводства Наби Абдулгамидов, специалисты Минсельхозпрода РД, работники ветеринарной службы Агульского района, руководители МУПов, КФХ и другие.

Открывая совещание, Закир Каидов отметил, что агропромышленный сектор является приоритетным направлением, способствующим развитию района, и указал на необходимость координированного взаимодействия различных структур для достижения высоких показателей в этой сфере.

С докладом о ходе зимовки скота и состоянии отчетности сельхозпредприятий выступил специалист отдела сельского хозяйства Исрафил Мацуев. О текущем состоянии дел в предприятиях доложили и сами руководители хозяйств.

Во время обсуждения стратегии развития отрасли было отмечено, что ветеринарные службы, органы местного самоуправления осуществляют строгий контроль над миграцией скота на своей территории.

Ключевым вопросом, требующим решения, является водоснабжение на кутанах. Глава Агульского района отметил необходимость приложить все усилия для решения проблемы. На совещании обсудили возможность по линии Минсельхозпрода пробурить артезианскую скважину для обеспечения водой.

Камиль Мирзоев