На военную службу отправилась очередная группа призывников из Акушинского района

Сегодня, 22 декабря, военный комиссариат Сергокалинского и Акушинского районов, в рамках осеннего призыва 2022 года отправил на службу в Российскую армию очередную группу призывников из Акушинского района.

По словам военного комиссара Шамиля Чупалаева, по прибытию в Республиканский сборный пункт Дагвоенкомата призывники будут обеспечены питанием и обмундированием в соответствии с родом войск, в котором они будут служить.

Также, призванные на срочную службу не будут привлекаться к участию в военных действиях в зоне СВО и пройдут службу в воинских частях на территории России.