На улицы Амет-Хана Султана и Зои Космодемьянской газоснабжение подадут в течение суток

Из-за утечки в подземном газопроводе 22 ноября в Махачкале прогремел взрыв в частном доме. В результате погибли двое человек, а также газоснабжение было приостановлено на улицах Амет-Хана Султана и Зои Космодемьянской.

Газоснабжение будет восстановлено в течение суток. Также сотрудники «Газпрома», полиции и мэрии проведут подомовой обход домов.

При восстановлении газоснабжения приоритетом является обеспечение безопасности граждан. Перед подачей газа будут устранены всё существующие нарушения в эксплуатации газового оборудования. Для их выявления будут организованы подворовые обходы.