На центральной площади Буйнакска проходит торжественное открытие Парада

На центральной площади проходит торжественное открытие Парада в честь празднования ВОВ. Глава города Исламудин Нургудаев поздравил всех с великим праздником нашей страны С Днём Победы ! Мы никогда не должны забывать о героических поступках, которые совершили наши предки во имя свободы, чести и благополучной жизни.

Россия переживает сегодня не простое время, к сожалению спецоперация на Украине тоже затронула не мало семей и принесла не мало боли, хочется пожелать ,чтоб победа в 1945 году над фашистами вдохновила только на подвиги и на скорейшее возвращение наших солдат на родину!

С праздником уважаемые горожане, Мира, добра и благополучия всем нам!