На ТОСЭР «Каспийск» появятся еще пять резидентов

16 марта на очередном заседании под председательством Гаджимагомеда Гусейнова Комиссия рассмотрела заявления на осуществление деятельности на ТОСЭР «Каспийск».

Заявки были поданы пятью претендентами, среди них организации, занимающиеся строительством гостиницы, возведением жилого комплекса, предприятия по производству труб, обуви и мебели.

По тогам реализации проектов дополнительно к существующим появятся еще сто восемьдесят рабочих мест, включая сто шесть в этом году. Объем вложенных средств составит 442 миллиона, из них в текущем году направят почти 102 миллиона рублей.

Во время заседания потенциальные резиденты рассказали о рабочих планах. После обсуждений было решено подписать соглашения со всеми инициаторами.

Как сообщает Минэкономразвития РД, на данный момент на ТОСЭР «Каспийск» насчитывается 12 резидентов, их число растет. Работа по привлечению новых проектов на инвестплощадки продолжается.