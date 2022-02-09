Культура

На телеканале «Телепутешествие» выйдет телепередача о Дагестане

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Сегодня в 16.15 на телеканале «Телепутешествие» выйдет передача «Шесть чувств». Тема: «Дагестан. Равновесие».
Ведущие передачи отправляются в экспедицию по уникальным местам России, чтобы зритель мог насладиться звуками национальной музыки, ощутить вкус еды, уловить особенности уклада жизни этих уголков. На этот раз они будут в Дагестане.

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