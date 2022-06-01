На стадионе РДЮСШ Минобрнауки Дагестана прошел спортивно-массовый фестиваль

Сегодня, 1 июня, на стадионе РДЮСШ Минобрнауки Дагестана состоялся спортивно-массовый фестиваль, посвященный Международному дню защиты детей.

В мероприятии приняли участие все отделения нашей школы: футбол, шахматы, стрельба из лука, каратэ, тхэквондо, бокс и волейбол. Всего свыше 1000 человек. Ребята во время показательных выступлений продемонстрировали свои навыки для гостей и родителей.

Также, прошли турниры по футболу и волейболу. Футболисты устроили мини-турнир на точное попадание мячом головой в кольцо и жонглирование.

Добавим, что в фестивале приняла участие кинологическая служба МВД по РД.

Гостями фестиваля стали Государственный секретарь РД Магомедсултан Магомедов, министр образования и науки РД Яхья Бучаев, депутат НС РД Магомед Магомедов, депутат НС РД Мурат Пайзулаев, заместитель министра образования и науки РД Аида Далгатова.

Гости подготовили подарки для юных спортсменов, а также наградили отличившихся спортсменов и РДЮСШ – как лауреата конкурса на лучшую спортивную организацию.