Общество, Спорт

На стадионе РДЮСШ Минобрнауки Дагестана прошел спортивно-массовый фестиваль

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Сегодня, 1 июня, на стадионе РДЮСШ Минобрнауки Дагестана состоялся спортивно-массовый фестиваль, посвященный Международному дню защиты детей.
В мероприятии приняли участие все отделения нашей школы: футбол, шахматы, стрельба из лука, каратэ, тхэквондо, бокс и волейбол. Всего свыше 1000 человек. Ребята во время показательных выступлений продемонстрировали свои навыки для гостей и родителей.

Также, прошли турниры по футболу и волейболу. Футболисты устроили мини-турнир на точное попадание мячом головой в кольцо и жонглирование.

Добавим, что в фестивале приняла участие кинологическая служба МВД по РД.
Гостями фестиваля стали Государственный секретарь РД Магомедсултан Магомедов, министр образования и науки РД Яхья Бучаев, депутат НС РД Магомед Магомедов, депутат НС РД Мурат Пайзулаев, заместитель министра образования и науки РД Аида Далгатова.
Гости подготовили подарки для юных спортсменов, а также наградили отличившихся спортсменов и РДЮСШ – как лауреата конкурса на лучшую спортивную организацию.

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