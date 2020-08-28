На совещании Правительства РД обсуждалась ситуация в рыбоперерабатывающей отрасли

27 августа руководитель Минприроды республики Набиюла Карачаев на совещании Правительства представил доклад о ситуации в рыбоперерабатывающей отрасли региона.

Министр отразил ситуацию на рыбных предприятиях республики, где благодаря инвестициям достигнуты хорошие показатели и перспективы. В республике планируется организовать условия для первичной и глубокой переработки кильки.

Вылов этой стайной рыбы превысил прошлогодние показатели на ряд пунктов, достигнув показателя в тридцать тысяч тонн. Модернизация на предприятиях отрасли позволит создать новые рабочие места с хорошей оплатой.

В перспективе строительство в прибрежной зоне Каякентского района причала на 15 судов. Артем Здунов указал на необходимость завершения всех проектов в срок и поручил министерству оказать сопровождение в их реализации.