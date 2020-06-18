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На совещании Оперативного штаба обсуждался вопрос обязательной обсервации медиков после лечения пациентов с COVID-19

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Необходимость размещения медицинского персонала, завершившего работу в «красной зоне», на двухнедельную изоляцию обсуждалась на заседании Оперативного штаба по COVID-19.

Совещание под руководством Владимира Васильева прошло в режиме ВКС 16 июня. По данному вопросу выступил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов. Министр отметил, что речь идет о специалистах инфекционного стационара города Каспийска.

Эти мероприятия необходимы для недопущения распространения коронавируса и устранения риска заражения. Решение данного вопроса будет курировать вице-премьер РД Анатолий Карибов.

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