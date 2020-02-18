На совещании обсудили вопросы социального характера

Сегодня, 18 февраля, на внеочередном заседании Собрания депутатов МО «Агульский район» был заслушан доклад начальника ОМВД по Агульскому району Максима Мирземетова, который отчитался о проделанной работе за 2019 год.

В своем выступлении он коснулся показателей правонарушений по линии ГИБДД, которые по сравнению с 2018 годом уменьшились, и призвал общими усилиями вместе с населением добиваться установления правопорядка на территории муниципалитета. По окончании выступления депутаты проголосовали и признали доклад удовлетворительным.

Затем мероприятие продолжилось в формате расширенного совещания. Глава Агульского района Закир Каидов заслушал отчеты ряда руководителей учреждений района. В мероприятии приняли участие главы сельских поселений, районные и сельские депутаты, а также руководители организаций и учреждений, расположенных на территории муниципалитета.

Открывая совещание, заместитель главы МО «Агульский район» Беневша Курбанова отметила важность такого формата совещаний, которые позволяют оценить и улучшить работу учреждений, осуществляющих свою деятельность в районе.

В своем выступлении руководитель района Закир Каидов напомнил о проведении расширенных совещаний с целью совместного взаимодействия учреждений муниципального, республиканского и федерального уровней.

«Мы подобного рода совещания будем проводить для того, чтобы работа у нас была слаженной, чтобы знать, что мы делаем и выработать определенные шаги для улучшения работы и устранения недочетов», — заявил Каидов.

Также в своем выступлении глава муниципалитета напомнил о прошедшем накануне совещании с участием Главы РД Владимира Васильева, Министра просвещения РФ Сергея Кравцова, где очень серьезное внимание уделялось вопросам социального характера, прежде всего образованию: подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, по итогам которых спрос будет с глав муниципалитетов, с глав сельских поселений и директоров общеобразовательных школ.

Закир Каидов сообщил, что будут проводиться совещания по определенным направлениям. Так, сегодня предметом обсуждения стали вопросы социального характера.

Из десяти докладчиков первым заслушали отчет представителя отдела образования муниципалитета Наиды Магомедовой, которая рассказала о проделанной работе в сфере образования и об итогах сдачи ЕГЭ и ОГЭ.

«В этом году ЕГЭ будут сдавать 39 выпускников этого года и 4 выпускника прошлых лет, ОГЭ сдадут 48 учеников. В январе текущего года провели ЕГЭ по обязательным и выборочным предметам, но результаты проведенного пробного ЕГЭ оставляют желать лучшего», — рассказала представитель отдела образования и отметила лучших учеников, напомнив о предстоящей повторной сдаче ЕГЭ в апреле.

Также она рассказала о результатах олимпиады среди школьников.

«С сентября месяца начали проводить школьные этапы олимпиады, где участниками были 256 учащихся по 14 предметам. На муниципальном этапе олимпиады были представлены победители и призеры школьного этапа, набравшие проходной бал по предмету. На региональном этапе в олимпиаде участвовал один представитель», — сообщила Наида Магомедова.

Также с отчетами выступили специалист отдела по делам молодежи и туризму Сиражудин Шамсудинов, специалист по ФК и спорту Али Магомедов, директор ЦТКНР Роза Ахмедова, директор МКУК «Агульская межпоселенческая библиотека» Зульфира Ибрагимова, директор муниципального музея Фатима Рамазанова, главврач Агульской ЦРБ Рамис Курбанмагомедов, начальник Агульского УСЗН Мирзаали Магадаев, директор ЦЗН по Агульскому району Зарема Шабанова, директор КЦСОН в МО «Агульский район» Зулмира Аманаева.

Подводя итоги, Закир Каидов дал положительную оценку работе всех учреждений, чья деятельность обсуждалась на совещании, и призвал улучшать показатели.

«Мы работаем во благо нашего населения и нужно сделать все от себя зависящее, чтобы было лучше, чтобы с нас в определенных направлениях брали пример. Эта работа проводится и для того, чтобы информировать вас, а вы, в свою очередь, — население о том, какая работа проводится учреждениями в муниципалитете», — заключил Каидов.

Как отметил глава района, на очередном запланированном совещании будут обсуждены вопросы экономического характера с участием глав сельских поселений и правоохранительных органов.

Камиль Мирзоев