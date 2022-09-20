На «Роза Хутор» открылась выставка о даргинцах

В культурно-этнографическом комплексе «Моя Россия» открылась выставка национального музея Дагестана.

На курорте «Роза Хутор» в культурно-этнографическом комплексе «Моя Россия» открылась выставка, посвященная культуре и искусству даргинцев, одного из 30 народностей Дагестана. Организатором экспозиции выступил Национальный музей Дагестана им. Тахо-Годи. Об этом сообщает пресс-служба горнолыжного курорта.

По словам главного хранителя Заиры Кильдеевой, даргинцы известны уникальными серебряными украшениями. Традиционно ювелирами были мужчины, но на выставке представлены работы девушки-ювелира Манабы. В своем искусстве она объединила три культуры — дагестанскую, русскую и грузинскую.

В Сочи также привезли образцы кайтагской вышивки XIX века. Коврики с узорами, вышитыми шелковыми нитями в прикреп считались своеобразным оберегом, который сопровождал человека на протяжении всей жизни. Их клали в колыбель младенцев, считая, что они подарят девочкам красоту, а мальчикам мужскую силу. Когда девушка выходила замуж, ее приданое заворачивали в полотно с вышивкой и в последний путь даргинцев сопровождали такие коврики. Больше ста лет назад это мастерство было утеряно в Дагестане из-за трудоемкости процесса, совсем недавно его стали понемногу возрождать.