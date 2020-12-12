На республиканской выставке «Родники Дагестана» были представлены работы художницы из Агульского района

К Международному дню художника Минкультом РД была организована выставка декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Родники Дагестана». Участие в культурном мероприятии приняла и молодая агульская художница Аминат Курбанова.
По ее словам, организаторы сами на нее вышли, увидев персональную выставку художницы, приуроченную к Навруз-байрам. На выставку она привезла пять картин.
Основной темой мероприятия стали национальные особенности быта горцев. На суд посетителей были представлены пейзажи, горские дома, натюрморты, портреты известных дагестанцев и т.д.
Как говорит Аминат, она получила массу впечатлений, познакомилась с мастерами своего дела, почерпнула для себя много идей из представленных картин для дальнейшей работы. Молодая художница думает над предложением организаторов провести персональную выставку.
Всего в выставке приняли участие 36 самодеятельных художников, представивших 130 работ. Среди участников есть как известные имена, так и молодые художники.
Всем участникам во время открытия выставки вручили дипломы за вклад в развитие художественного творчества.
Тамила Мирзоева