На радиостанции «Страна гор» поговорят об итогах выборов

Сегодня в 21:00 на радиостанции «Страна гор» пройдет Радиомарофон, посвященный теме выборов в Дагестане. В студии с ведущим Айшей Гусейновой встретятся руководитель РИА «Дагестан» Магомед Магомедов, главный редактор «Дагестанской правды» Бурлият Токболатова и руководитель Информационно-культурного центра Мухтар Амиров. Гости в студии в прямом эфире будут обсуждать итоги выборов, звонить экспертам, политологам, кандидатам в депутаты, блогерам. Будет интересно, подключайся! Махачкала — 96.7 фм, Ленинкент — 103.3 фм, Дербент — 106.0 фм, Дахадаевский район — 105.5 фм.

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